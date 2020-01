Treviso – Cremona, le parole di Matteo Chillo

Seconda giornata del girone di ritorno per Treviso, che accoglie in casa Cremona. I ragazzi di Menetti arrivano da cinque sconfitte consecutive e mai come ora hanno bisogno di due punti per mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Queste le dichiarazioni di Matteo Chillo, centro di TVB: “Abbiamo finalmente potuto fare due settimane di lavoro al completo con tutti disponibili, questo ci ha permesso di allenarci bene e prepararci al meglio per questa partita di sabato, un match fondamentale per noi. Siamo in casa e abbiamo voglia di tornare a vincere di fronte al nostro pubblico per riprendere la marcia in campionato. All’andata abbiamo rincorso sempre, ma alla fine abbiamo avuto anche il tiro per vincere.Lloro in casa o in trasferta non cambiano il loro stile di gioco, hanno un gioco sempre mirato a correre e tirare rapidamente, noi dovremo domani avere le idee chiare su cosa fare in campo e cercare di ritrovare le nostre caratteristiche difensive. L’impegno sarà quello di limitare il loro gioco in campo aperto e giocare 40 minuti con grande intensità e fisicità, spinti anche dal nostro pubblico che potrà darci una grossa mano in questo senso.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.