Treviso-Cremona, Vitucci: “Se concentrati e determinati ce la giochiamo con tutti”

Dopo la vittoria di carattere su Reggio Emilia nello scorso turno di campionato, la Nutribullet Treviso Basket torna davanti al proprio pubblico per ospitare la Vanoli Cremona nel posticipo della 23° giornata, con diretta su Eurosport 1 e DAZN. Nel match disputato al PalaRadi nel girone d’andata la squadra allenata da Frank Vitucci ha avuto la meglio sulla Vanoli per 70-76 (Denegri 20; Olisevicius 25, Bowman 18).

Reduce dalla vittoria di sabato sera contro la Pallacanestro Reggiana, la Nutribullet vuole mettere un altro mattone importante nella corsa verso la salvezza approfittando della spinta del proprio pubblico. Ad otto giornate dalla conclusione del campionato, TVB occupa il 14° posto in classifica con 14 punti, frutto di sette vittorie e quindici sconfitte.

Cremona arriva dalla sfida persa in volata contro Pistoia per 67-74 al PalaRadi, desiderosa di invertire la rotta. Attualmente, la squadra allenata da coach Demis Cavina è 12° in classifica a 18 punti con Varese con nove vittorie e tredici sconfitte.

ARBITRI: Sahin, Valzani, Pepponi.

MEDIA: Eurosport 1 e DAZN (previo abbonamento).

PRECEDENTI: sette i precedenti tra Nutribullet Treviso Basket e Vanoli Cremona nella massima serie, con TVB in vantaggio per 4-3.

BIGLIETTERIA: ancora disponibili biglietti, per acquistarli basta visitare il sito di Treviso Basket alla sezione biglietteria, sito vivaticket o recarsi presso i punti vendita fisici vivaticket.

PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE: settimana prossima si gioca a Pistoia, ma TVB tornerà davanti al proprio pubblico già sabato 30 contro Pesaro, match per cui dal 17/03 sarà possibile acquistare biglietti sia sul sito Treviso Basket alla sezione biglietteria, sia su vivaticket.it che presso i punti vendita fisici vivaticket.

SPONSOR DAY: Lo sponsor di giornata per Nutribullet-Vanoli sarà Volksbank.

VOLKSBANK TVB SCHOOL CUP: nel pomeriggio di domenica si disputeranno le finali della Volksbank TVB School Cup, giunta alla 23° edizione. Le squadre qualificate alla fase finale scenderanno in campo al Palaverde ed alla palestra della Scuola Marconi di Carità di Villorba, con i match decisivi al Palaverde. Nell’intervallo la premiazione delle prime e seconde classificate per ogni categoria.

AVIS DAY: Tra Nutribullet Treviso Basket e Prosecco Doc Imoco Volley weekend dedicato ad AVIS Provinciale Treviso, che nella due giorni di incontri casalinghi dei due top team vedrà complessivamente circa 1.500 donatori del sangue in veste di spettatori. Durante la partita la mascotte Oscar girerà per il palazzetto per sensibilizzare il pubblico. Prima del fischio d’inizio, lo scambio di maglie tra il presidente di Treviso Basket Matteo Contento ed il presidente di AVIS Provinciale Treviso Stefano Pontello.

DICHIARAZIONI COACH FRANK VITUCCI:

“Anche questa domenica ci aspetta un’altra partita molto importante davanti al nostro pubblico. Dopo la pausa tra Coppa Italia e Nazionali abbiamo ottenuto una vittoria ed una sconfitta, ma abbiamo la necessità di vincerne molte di più. Ci stiamo allenando con attenzione in vista del match contro Cremona, fisicamente stiamo bene e non possiamo fare altro che lavorare sulla concentrazione e determinazione che vogliamo mettere in campo per tutti e quaranta i minuti, considerato che abbiamo dimostrato che quando riusciamo a farlo possiamo essere competitivi contro tutti, in primis alzando l’asticella dal punto di vista difensivo”.

