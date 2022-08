Treviso: definiti i numeri di maglia e le amichevoli precampionato

Lunedì 23 iniziano gli allenamenti al mattino e al pomeriggio a Sant’Antonino nella Palestra TVB dove si alterneranno sedute fisiche al mattino con il preparatore Dario De Conti e allenamenti di basket al pomeriggio sotto la guida di coach Marcelo Nicola e del suo staff.

Da lunedì 29 agosto a sabato 3 settembre la squadra sarà in ritiro a Domegge di Cadore che anche quest’anno ospita TVB sulle Dolomiti. Sabato 3, di rientro da Domegge, si va direttamente a Pordenone per la prima amichevole stagionale con gli austriaci del Kapfenberg, prima del rientro a Treviso dove proseguirà la preparazione precampionato.



Venerdì 8 e sabato 9 settembre TVB parteciperà al Torneo di Cavallino Treporti: al Palasport “Atleti Azzurri d’Italia” la squadra trevigiana se la vedrà in un quadrangolare di lusso con Segafredo Bologna, Umana Reyer Venezia e Aquila Trento, organizzato da ED Sport (le prevendite saranno attive prossimamente sui portali Ticketone e Vivaticket; il biglietto giornaliero, valido per entrambe le partite di ogni singola data, è di 12 euro, con ingresso omaggio per gli Under14).

Mercoledì 14 settembre altra amichevole a Rovigo contro la UnaHotels Reggio Emilia, antipasto della prima di campionato che vedrà proprio TVB e la squadra emiliana sfidarsi al Palaverde nell’esordio del 2 ottobre. Sabato 17 settembre amichevole a Caorle con l’Allianz Trieste. Lunedì 19 settembre test probante in Slovenia sul campo della blasonata Olimpia Lubiana, poi le ultime partite amichevoli del precampionato che vedranno la Nutribullet TVB protagonista al Torneo di Jesolo il 23 e 24 settembre (PalaCornaro) con Napoli, Allianz Trieste e Umana Reyer Venezia (inizio prima gara ore 19, a seguire la seconda).

I NUMERI DI MAGLIA

Definiti anche i numeri di maglia della prossima stagione:

1 Adrian Banks, 2 Ike Iroegbu, 3 Alvise Sarto, 6 Alessandro Zanelli, 7 Mikk Jurkatamm, 8 Enrico Vettori, 9 Paulius Sorokas, 10 Leonardo Faggian, 11 Derek Cooke, 18 Mika Jantunen, 24 Michal Sokolowski, 27 Alessandro Simioni.

Uff.Stampa TVB