Treviso, domani amichevole contro Verona

Dopo quella di mercoledì a Istrana con l’APU Udine (A2), domani è la volta di un’altra amichevole per la Nutribullet Treviso Basket che, approfittando della pausa di campionato, sosterrà un test probante tra squadre di Serie A a Castelfranco alle 18.00 con la Tezenis Verona. TVB avrà Banks tenuto a riposo mercoledì, e sarà priva dei nazionali Jantunen e Jurkatamm, mentre i giovani Vettori e Falqueto saranno impegnati nel torneo Next Gen a Rovereto, dove nelle prime due giornate gli Under 19 di Paolo Sfriso hanno vinto entrambe le gare, l’ultima oggi con Sassari (78-62), e domani alle 13.30 saranno in campo (e in diretta Eleven Sports) con Tortona. Il match di domani a Castelfranco Veneto si disputa nell’ambito del’inaugurazione della nuova palestra dell’Istituto Nightingale, in via Verdi 60, con l’organizzazione di Basketball School Castelfranco. Alle 18.00 infatti Nutribullet Treviso e Tezenis Verona daranno vita all’amichevole di lusso (info biglietti: direzione@basketballschool.it, 3475407322; richiesta accrediti stampa: stampa@basketballschool.it), preceduta dalle 15.30 alle 17.00 da un evento di Minibasket che coinvolgerà le Associazioni del territorio.

