Treviso – Fortitudo Bologna, Dalmonte: “Approcciare in modo differente ogni singolo possesso e avere la capacità di reagire agli errori”

Le parole di coach Luca Dalmonte alla vigilia della sfida contro Treviso: “La Foritudo deve assolutamente reagire, con grande senso di responsabilità e avere le idee chiare su cosa fare dentro il campo, ma soprattutto avere una grande attenzione e concentrazione sul come fare tutto ciò che si decide, che sia un possesso in attacco o scivolamento difensivo.

Stiamo abbastanza bene a livello di acciacchi e infortuni e dobbiamo, con desiderio, approcciare in modo differente non solo le partite ma ogni singolo possesso e avere la capacità di reagire agli errori. Deve essere una presa in carico di tutti quello di resettare l’errore e gestire il possesso che arriverà.

Noi siamo la migliore difesa del campionato nelle partite vinte, pertanto è necessario da un punto di vista difensivo riuscire a produrre ciò che prepariamo e nel migliore possibile. Siamo due delle difese peggiori ma in quelle vinte c’è stato uno sforzo di qualità; questo deve esser un punto di riferimento.

All’andata fummo penalizzati da una giornata offensiva di Logan che abitano tra il suo essere difficilmente marcabile a situazione da evitare. Deve esserci un buon equilibrio e non regalargli nulla; bisogna accettare il suo fuoco nel campo ma è importante limitarlo visto che è impossibile annullarlo. Non dobbiamo regalare un secondo o terzo protagonista alla partita come Rusell o Imbrò che possono avere un impatto positivo per la loro squadra”.