Treviso – Fortitudo Bologna, Martino:”Sarà una partita sentita, da affrontare con regolarità e senza avere pause”

Le parole di coach Antimo Martino alla vigilia della sfida fuori casa contro Treviso:” Trasferta contro una squadra che fa dell’energia uno dei suoi punti di forza. Troveremo un ambiente caldo, incontro molto sentito; partita da affrontare con regolarità e non avere pause durante la partita. Ci siamo allenati in settimana cercando di mantenete alta l’intensità. Veniamo da due parti regolari; ci sono stati degli errori ma sono contento per come la squadra è rimasta in partita e sono curioso di vedere che partita faremo domani. La nostra è una bellissima classifica e sono contento che nel giro di due tre partite del campionato sarà piu evidente per chi lottera per la salvezza, le prime e chi lotterà per i play off. Bisogna afforntare l’ultima parte di stagione con ambizione perchè credo che chi fa questo lavoro non può affrontare un solo giorno di allenamento senza l’obiettivo di migliorarsi. Bisogna affrontare l’ultima parte con coraggio e continuare a fare quello che stiamo facendo; non è facile ma ci si deve provare. Una settimana regolare, ci siamo allenati tutti, bene e siamo riusciti a lavorare su alcune cose che abbiamo inserito dopo la partita con Venezia. Per la convocazione di Fantinelli come società siamo stati bravi ad ipotizzare un ruolo per lui da titolare e lui ci sta ripagando di questa scelta; ci siamo presi tutti una componente di rischio per il ruolo così delicato in campionato; quindi grande soddisfazione per lui e l’augurio è che possa continuare su questa strada perchè ha ancora tanti margini di crescita”.