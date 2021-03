Treviso – Fortitudo, la sala stampa

Vittoria importante per la De’ Longhi in quello che non solo è match molto sentito, ma anche uno scontro diretto per distanziarsi più possibile dalla zona retrocessione.

Ecco le parole dei protagonisti in maglia TVB.

Giovanni Vildera, autore di 16 punti, 7 rimbalzi e 3 recuperi, ha commentato così la gara:

“È stata una bella settimana e festeggiarla in questo modo con i ragazzi è fantastico: in settimana siamo andati a cena fuori e oggi in spogliatoio mi hanno giustamente massacrato. David [Logan] ovviamente ci serve e speriamo di recuperarlo presto perché per noi è importantissimo, ma stasera tutti sapevano di dover dare qualcosa in più: Piccin è entrato e ci ha dato tanto, così come Trent e tutti gli altri.

Siamo contenti di aver vinto una partita fondamentale per la nostra tranquillità e per il nostro futuro”.

Anche Michal Sokolowski ha messo in campo grande energia e coronato la sfida con 15 punti e 7 rimbalzi:

“Grande partita, ma come sempre non siamo stati perfetti: abbiamo avuto alti e bassi e quando abbiamo smesso di giocare, soprattutto in difesa, siamo andati sotto anche di 10. Successivamente, però, siamo riusciti a cambiare e ciò ci ha permesso di vincere. È stato un successo di squadra, abbiamo fatto un buon lavoro nonostante la mancanza di un giocatore di grande impatto come Logan. Siamo stati bravi a rimanere uniti anche nei momenti in cui c’è stato un calo e quella è stata la chiave”.

Coach Max Menetti, infine, ha parlato della partita dichiarando:

“Sono due punti molto importanti, meritati per quello che è stato l’andamento della partita e perché anche sul -10 abbiamo continuato a macinare gioco. L’aggettivo per la partita di oggi è ‘coraggio’ e lo riassumerei con quello che ha fatto Lorenzo Piccin: quando un giocatore così giovane gioca con quella personalità è innanzitutto merito suo, ma vuole dire anche che si sente sicuro di poter dare il suo contributo e allo stesso tempo protetto dai compagni. È stata una vittoria di squadra nella quale ognuno ha portato il suo piccolo grande mattoncino, da Giovanni Vildera a Russell e Lockett. Oggi abbiamo dato tanto a livello emotivo, ma facendo pure cose tecniche ottime. Adesso il tema principale sarà combattere con la nostra pancia perché, come ho già detto ai ragazzi, se dopo due vittorie iniziamo a sentirci soddisfatti siamo morti. Dovremo combattere contro questo per tutta la settimana per preparare al meglio la gara contro Cremona.

Credo che la fiducia che hanno dimostrato Vildera e Piccin, due esempi del nostro spirito collettivo, sia frutto della responsabilità che hanno dato loro i compagni.

Queste sono le cose che fanno le squadre vere e per questo dobbiamo continuare a lavorare in questa linea e sui noi stessi, perché è evidente che facciamo ancora tanti errori. In generale, ottima partita aldilà di chi c’era e chi non c’era.

Aradori lo conosco bene, è un giocatore di grande talento e ha fatto canestri difficili, ma sulla sua prima striscia molte colpe sono nostre. Domenica giocheremo con una squadra che proprio dei suoi momenti di striscia fa il cardine del proprio gioco e per questo dovremo limitare gli errori.

I rimbalzi e le palle di nessuno rientrano in quella parte del gioco che non è tecnica, ma fatta di desiderio, determinazione e cuore. A partire da metà del terzo quarto abbiamo preso tutte le palle vaganti e ciò ci ha permesso di vincere. Lavoreremo duro per addirittura migliorare su questo lato del nostro gioco.

La chiave di queste due partite è una questione numerica: gli avversari sono stati sotto gli ottanta punti segnati. Inoltre, i ragazzi devono essere consapevoli che in questa squadra c’è spazio per tutti, cosa che ci può far sentire forti come spirito. Abbiamo lavorato tanto su questo soprattutto in un momento di crisi, intesa come vita quotidiana, e su questo dovremo continuare a puntare e migliorare”.

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.