Treviso – Fortitudo, le parole dell’ex Matteo Chillo

Il posticipo della 22esima giornata di serie A vede il Palaverde ospitare una grande classica: a fare visita alla De’ Longhi è la Fortitudo dell’ex Matteo Fantinelli.

Queste le dichiarazioni di un altro grande ex, Matteo Chillo, autore di un’ottima prestazione nel match d’andata con 16 punti:

“Domenica ci aspetta una partita di cartello e ci mostreranno anche in tv. Sicuramente la Fortitudo sarà agguerrita vista l’ultima partita in casa e visto il periodo e il fatto che non riescano a trovare un ritmo costante. Quindi arriveranno alla ricerca di punti importanti, anche perchè si devono togliere dalla parte passa della classifica. Hanno sicuramente giocatori in grado di fare una grande partita grazie all’esperienza e al tanto talento. Noi dobbiamo essere bravi a non avere blackout e a non ritrovarci nel momento di massima difficoltà a dover tirar fuori quel qualcosa in più per tornare in partita, perchè a volte non basta. Con Reggio Emilia ci è andata bene e siamo riusciti a tornare in gara nonostante fossimo sotto anche di 10 punti, ma non va sempre così. Quindi dobbiamo sicuramente affrontarli in maniera diretta e cercare di ritrovare e mettere in campo fin da subito il nostro modo di giocare.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.