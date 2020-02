Treviso – Fortitudo, le parole di Nikolic

Domenica il Palaverde apre i battenti per la grande classica contro la Fortitudo Bologna. Treviso vuole a tutti i costi tornare a vincere di fronte al proprio pubblico, in un palazzetto soldi out. Queste le parole di Nikolic, playmaker della De’ Longhi: “Questa settimana ci siamo allenati bene, con fiducia e un po’ più sereni dopo essere tornati alla vittoria domenica a Pistoia. Era un po’ che non avevamo un risultato positivo e questo aiuta certamente a lavorare con più tranquillità. Domenica vorremmo dare continuità a questo risultato, giocando un’altra bella partita in casa nostra contro Bologna. Per la prima volta avremo in campo anche Almeida che si è già inserito bene nel gruppo e ci darà una grossa mano, è un giocatore con talento ed esperienza che ci aiuterà di certo fin da domenica. Con la Fortitudo mi aspetto una partita tattica, loro sono una squadra esperta, con tanti giocatori importanti che ne hanno viste tante. Noi dobbiamo giocare una partita di grande energia, come e meglio che a Pistoia, cercando di eliminare gli alti e bassi che troppe volte ci hanno condizionato.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.