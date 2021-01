Treviso – Milano, la sala stampa con Menetti e Messina

Coach Max Menetti commenta così a caldo la sconfitta dei suoi nel mattineé contro l’Olimpia. Ecco il video della conferenza stampa

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria di Treviso, ottava consecutiva tra le due competizioni. la sesta in Seria A dove il bilancio ora è di 15-1. “E’ stata una partita dura, quella che ci aspettavamo, ben giocata da Treviso. Devo fare i complimenti ai ragazzi, una volta di più, perché non è facile trovare sempre le energie, sia fisiche che mentali, per giocare ogni due giorni. E’ chiaro che non tutti riescono ad avere la stessa continuità, ma il grosso della squadra ce l’ha fatta e questo ci ha permesso di conquistare un’altra vittoria su un campo molto difficile. E’ stato positivo anche che sia rientrato Vlado Micov in modo che sia ancora più preparato per le partite che ci attendono questa settimana”.

Fonte ufficio stampa AX Armani Exchange Olimpia Milano.