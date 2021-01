Treviso – Milano, le parole di Russell:” Scendiamo in campo per provare a fare l’impresa ed essere la sorpresa della Lega”

Le parole di DeWayne Russell, playmaker di TVB, in vista della sfida con l’Olimpia Milano:

“La partita di domenica sarà un test importante per la nostra squadra. Credo che ci stiamo muovendo nella giusta direzione, quindi dobbiamo semplicemente scendere in campo e giocare la miglior partita possibile. Sappiamo di incontrare un avversario davvero difficile, la squadra più attrezzata in circolazione, ma hanno anche giocato tante partite in questi giorni e potrebbe essere un’opportunità da sfruttare – provando magari a rubare una vittoria contro una, se non la migliore squadra della lega. Perciò abbiamo lavorato davvero duro questa settimana, tenendo sempre presente questo, se ci sarà l’occasione dovremo essere bravi a sfruttarla. Scendiamo in campo per provare a fare l’impresa ed essere la sorpresa della Lega.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.