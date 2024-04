Treviso-Milano, Olisevicius: “In campo con fame, cuore ed energia, volendo la vittoria a tutti i costi”

Reduce dalla sconfitta di Brindisi contro la Happy Casa, la Nutribullet Treviso Basket torna davanti al proprio pubblico per affrontare la penultima sfida casalinga della stagione. Domenica 14 aprile alle 17 arriva l’Olimpia Milano per il match valido per la 27° giornata di Serie A UnipolSai. Dopo quattro vittorie consecutive la striscia positiva della squadra allenata da Frank Vitucci si è arenata in Puglia pur preservando la differenza canestri a proprio favore, con i padroni di casa che hanno vinto per 93-75 fallendo nell’impresa di ribaltare il +26 con cui la Nutribullet aveva vinto al Palaverde. Se TVB è a caccia di punti fondamentali per la permanenza nella massima serie, l’EA7 Emporio Armani Milano è in piena lotta per la vetta della classifica con Germani Brescia e Virtus Bologna, e per entrambe le squadre le ultime quattro giornate saranno fondamentali.

Treviso Basket infatti al momento occupa la 14° posizione in classifica a pari punti con Varese con 10 vittorie e 16 sconfitte, a due punti da Cremona e Scafati, a più quattro invece sulla zona rossa occupata da Pesaro e Brindisi, appaiate a quota 16. Nel match di andata contro Milano tutto si decise negli ultimi minuti di gioco, con gli uomini di coach Messina che si imposero per 86-80 nella prima giornata di campionato.

L’EA7 Emporio Armani Milano invece arriva a questa sfida matematicamente qualificata ai playoff e reduce da tre vittorie consecutive in campionato; a quattro giornate dal termine la squadra di coach Ettore Messina si trova a pari punti con la Virtus Bologna in seconda posizione, a meno due dalla capolista Germani Brescia e a più due sulla quarta piazza occupata dalla Reyer Venezia. Nel match di Eurolega disputato giovedì sera contro il Maccabi Milano ha perso per 92-86.

ARBITRI: Begnis, Borgioni e Borgo.

MEDIA: DAZN (previo abbonamento).

EX E PRECEDENTI: un solo ex nella sfida tra TVB e Milano, Giordano Bortolani, transitato nella Marca nella stagione 2021-22.

BIGLIETTERIA: ancora disponibili biglietti, acquistabili sul sito Treviso Basket alla sezione biglietteria, sul sito vivaticket e presso i punti vendita fisici vivaticket. Qualora dovessero esserci ancora biglietti disponibili domenica, le casse del Palaverde apriranno alle 15.30.

DICHIARAZIONI OSVALDAS OLISEVICIUS, ALA NUTRIBULLET TREVISO BASKET:

“Siamo delusi da come abbiamo affrontato la partita contro Brindisi, non abbiamo fornito la nostra migliore prestazione. Sappiamo però che abbiamo ancora quattro partite davanti in cui dare il 100%, con un solo obiettivo in mente. Domenica giochiamo contro una grande squadra, una squadra da Eurolega, questa settimana ci siamo allenati con grande intensità per arrivare pronti all’appuntamento. Sappiamo che Milano ha grande talento diffuso nel proprio roster, un grande allenatore e tante frecce al proprio arco, quindi non penso proprio che la partita giocata da Milano in Eurolega giovedì possa rappresentare un vantaggio per noi. Dal canto nostro dovremo scendere in campo con fame, cuore ed energia, volendo la vittoria a tutti i costi”.

Uff Stampa e Comunicazione Treviso Basket