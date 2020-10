Treviso, niente di “rotto” per Carroll. Resta in dubbio per Brescia

Gli esami strumentali alla caviglia sinistra del giocatore Jeffrey Carroll, infortunato ieri nel secondo quarto del match di Milano, non hanno riscontrato lesioni all’arto interessato. Di conseguenza il giocatore inizierà subito la terapia per la riabilitazione alla caviglia infortunata, che verrà valutata nei progressi giorno per giorno dallo staff medico di Treviso Basket. Ancora prematura quindi la possibilità di prevedere un’eventuale presenza di Carroll nella partita di domenica 11 al Palaverde, la terza giornata di Serie A con la Germani Brescia (ore 19.00).

UDINESE TV, GIOVANNI VILDERA OSPITE DI “BASKET A NORDEST”

Domani, martedì, su Udinese Tv (canale 110 dtt) alle ore 14.00 la differita del match di Milano tra AX Exchange e De’ Longhi TVB (con replica mercoledì alle 00.15) e in serata all’interno della trasmissione “Basket a NordEst” ci sarà ospite in collegamento da Treviso Giovanni Vildera assieme al grande ex capitano Massimo Iacopini.

Uff stampa Treviso Basket