Treviso, nota sulle condizioni di Ellis e Iroegbu

Aggiornamento condizioni dei due giocatori di TVB assenti nel match di sabato.

Ike Iroegbu: ricoverato per accertamenti precauzionali presso l’Ospedale Ca’ Foncello dopo un malessere, il giocatore è stato sottoposto in questi giorni a una serie di esami per risalire all’origine del problema, che hanno riscontrato la presenza di una forma virale con parziale disidratazione. Nella giornata di domani, dopo ulteriori esami, verrà dimesso dall’Ospedale di Treviso.

Octavius Ellis: il centro USA di Treviso Basket ha accusato nello scorso weekend una forte bronchite, oggi è stato sottoposto a esame radiografico che è risultato negativo quindi il giocatore tornerà disponibile dopo il normale decorso dell’indisposizione.

Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti.

