Treviso, per Logan è il miglior inizio di stagione nei suoi 5 campionati in Italia

Nella quinta vittoria in campionato per la De’Longhi Treviso che supera nel recupero dell’ottava giornata la Vanoli Cremona per 101 a 90 brila ancora David Logan che mette a referto 26 punti in 30 minuti. Per il giocatore della De’Longhi è il miglior inizio di stagione nei 5 campionati giocati in Italia. Con 210 punti in 10 gare Logan stabilisce il suo nuovo record.

La miglior stagione fino ad ora era stata quella del 2015/16 con la Dinamo Sassari dove aveva realizzato 169 punti nelle prime 10 gare.

Logan è uno dei due giocatori nella classifica marcatori con almeno 20 punti segnati di media (21.0), l’altro è Scola con una media di 23.1

Per Logan arriva anche la miglior percentuale da due punti della stagione con il 77.8% frutto del 7/9 da due punti.

Nel recupero record di punti segnati per la squadra di Menetti che ne aveva realizzati 98 come massimo precedente alla setttima giornata contro la Fortitudo Bologna Treviso realizza anche la massima valutazione stagionale grazie al 119 fatto registrare ieri superando il 112 della decima giornata contro Pesaro. Dominio sotto i tabelloni per la DèLonghi che chiude con 44 rimbalzi, nuovo record stagionale, di cui 17 offensivi.

