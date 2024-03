Treviso-Pesaro, Harrison: “Sarà una battaglia. Dovremo limitare il loro gioco sugli esterni”

Reduce da tre vittorie consecutive, la Nutribullet Treviso Basket attende una diretta concorrente per la permanenza nella massima serie come la Carpegna Prosciutto Pesaro sabato 30 marzo alle 17 al Palaverde. Passato a pieni voti il trittico contro Reggio Emilia e Cremona in casa ed in trasferta a Pistoia, TVB vuole mantenere la striscia vincente nello spareggio salvezza contro Pesaro, match che aprirà la 25° giornata di Serie A UnipolSai (diretta DAZN). Nel confronto dell’andata ad avere la meglio fu la Carpegna Prosciutto per 95-76 (Bamforth 23, Totè 22; Olisevicius 16, Paulicap 13+10 r).

A sei giornate dal termine Treviso Basket occupa la 13° posizione in classifica a pari merito con la Openjobmetis Varese (9 vittorie e 15 sconfitte), e la striscia vincente ha permesso alla squadra allenata di Frank Vitucci di acquisire quattro punti di vantaggio sulla zona rossa occupata dalla stessa Pesaro e da Brindisi (prossima avversaria di TVB), motivo per cui una vittoria sarebbe di fondamentale importanza per avvicinarsi all’obiettivo stagionale. Dopo la bella prestazione offerta a Pistoia nella vittoria di carattere per 83-84, la parola d’ordine è continuità.

Pesaro invece dopo la bella vittoria contro la Virtus Bologna del penultimo turno arriva al Palaverde reduce dalla sconfitta casalinga contro Reggio Emilia per 69-87 ma pronta per affrontare una battaglia sportiva per dare un altro segnale al campionato, seppur priva di Leonardo Totè, tra i mattatori del confronto dell’andata.

ARBITRI: Attard, Bartoli, Valleriani.

MEDIA: DAZN (previo abbonamento).

EX E PRECEDENTI: un solo ex per l’occasione, Justin Robinson. ‘Scoop’ ha esordito proprio nella sfida d’andata. Lo score tra TVB e Pesaro vede la Nutribullet avanti per 5-3.

BIGLIETTERIA: ancora disponibili biglietti per il match di sabato, acquistabili sul sito di Treviso Basket, sul sito vivaticket e presso i punti vendita fisici vivaticket. Qualora vi fossero ancora biglietti, le casse del Palaverde apriranno sabato alle 15.30.

PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE: sfida di cartello domenica 14 aprile, perchè a Treviso arriva l’Olimpia Milano alle 17. La prevendita apre martedì 2 aprile alle ore 10.

DICHIARAZIONI D’ANGELO HARRISON, GUARDIA NUTRIBULLET TREVISO BASKET:

“Abbiamo iniziato ad ingranare un po’ di più nelle ultime sfide, e lo abbiamo fatto giocando come una vera e propria squadra, ma sappiamo che la partita più importante è sempre la prossima. Contro Pesaro sarà una battaglia, sono convinto che loro si presenteranno con grande energia e proveranno a giocare a ritmo alto per metterci in difficoltà, ma conto sul fatto che sapremo rispondere nel migliore dei modi. Dovremo cercare di limitare il loro gioco sugli esterni, evitando di subire punti facili in contropiede e tenere dalla nostra il ritmo della partita. C’è la giusta adrenalina, quella che non può mai mancare prima di una partita importante, poi sappiamo che al nostro fianco avremo un pubblico che ci spingerà dall’inizio alla fine, ma sta a noi per primi trasmettere la giusta carica al pubblico con quello che faremo in campo”.

Uff Stampa e Comunicazione UNIVERSO TREVISO BASKET