Treviso – Pesaro, le parole di Matteo Chillo

Matteo Chillo, centro della De’ Longhi Treviso Basket, presenta così il match: “Giocando domenica abbiamo subito l’opportunità di riscattare la sconfitta di giovedì e preparare la partita contro Pesaro al meglio. Penso che siamo comunque in un buon momento fisico e che la sconfitta non ci debba togliere l’entusiasmo che abbiamo creato. Può capitare un piccolo incidente di percorso; dobbiamo fare tesoro degli errori che abbiamo commesso ieri per non ripeterli. Sicuramente non è stata una partita brillante dal punto di vista delle medie offensive e tutto ciò si è riversato in difesa, dove abbiamo fatto due quarti buoni e poi invece siamo calati, perdendo energia. Quindi ora testa a domenica.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.