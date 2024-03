Treviso-Pesaro, Sacchetti: “Occasione importante e decisiva”

Il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Meo Sacchetti ha presentato il match della 25^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet del PalaVerde contro la Nutribullet Treviso: palla a due alle 17:00 di domani, sabato 30 marzo con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:40 di lunedì 1 aprile su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Attard, Bartoli e Valleriani.

“In settimana ci siamo allenati con tanto agonismo, come accaduto anche la scorsa settimana ma ora tutto questo va messo in partita. Dobbiamo farci perdonare l’atteggiamento avuto contro Reggio Emilia: a Treviso non sarà facile, come per noi non può esserlo alcuna partita. Dovremo giocare con intensità, si tratta di un’occasione importante e decisiva. Purtroppo non avremo Totè e quindi pagheremo un po’ sotto canestro ma cercheremo di sfruttare quelle che sono le nostre capacità. Coinvolgeremo il giovane Fainke, ragazzo che ci darà intensità: vedremo come andrà. Non dovremo concedere alla Nutribullet di fare canestri facili da sotto, dove non arriviamo con la forza fisica dobbiamo arrivarci con la forza mentale”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro