Treviso-Pistoia, Vitucci: “Giocando in casa nostra, vogliamo continuare a crescere e conquistare un’altra vittoria”

Sabato 30 dicembre alle 20.30 la Nutribullet Treviso Basket è attesa dall’ultima sfida del 2023 contro l’Estra Pistoia al Palaverde, valida per la penultima giornata del girone d’andata. Dopo aver trovato la quarta vittoria consecutiva a Casale Monferrato contro Tortona, capitan Zanelli e compagni vogliono chiudere nel migliore dei modi l’anno solare davanti al proprio pubblico e proseguire nella risalita in classifica. Di fronte una Pistoia che, forte dei primi due marcatori della Serie A Charlie Moore e Peyton Willis si trova al decimo posto in classifica con 6 vittorie e 7 sconfitte, ancora in corsa per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

ARBITRI: Lanzarini, Valzoni e Pepponi.

MEDIA: diretta in streaming video DAZN previo abbonamento. Aggiornamenti ed interviste post partita saranno disponibili sulla pagina Facebook di Treviso Basket.

BIGLIETTERIA: prevendita a ritmo importante, ancora disponibili biglietti su www.vivaticket.it e casse del Palaverde aperte dalle 19.00.

PROSSIMA PARTITA: attiva su www.vivaticket.it la prevendita per il primo match del 2024, sabato 6 dicembre alle 19 al Palaverde contro la Openjobmetis Varese.

DICHIARAZIONI COACH FRANK VITUCCI

“Per noi Pistoia rappresenta un’altra tappa importante di un cammino che ormai sta prendendo forma dopo l’ultimo periodo che ci ha visto risalire la china. Sappiamo però che sabato al Palaverde affronteremo una squadra tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione, Pistoia sta disputando un ottimo campionato, ma noi siamo alla ricerca di conferme, soprattutto giocando in casa nostra, vogliamo continuare a crescere e conquistare un’altra vittoria.

Pistoia è una squadra a trazione posteriore con due guardie che hanno numeri importanti, hanno fatto innesti di qualità nel nucleo che ha ottenuto la promozione nella passata stagione, costruendo un roster che si è dimostrato subito performante. La squadra sta abbastanza bene e per sabato contiamo anche di recuperare anche Harrison, ci teniamo a chiudere l’anno in bellezza.”

INIZIATIVA BENEFICA FIOI DEA SUD

Sabato 30 Dicembre, in occasione della partita contro Pistoia, i Fioi dea Sud, tifoseria organizzata del Palaverde, hanno deciso di proporre una raccolta fondi che verrà destinata in beneficenza, tema che da sempre a cuore dei tifosi di TVB. L’intero ricavato verrà utilizzato per acquistare libri e giochi di vario genere che poi, personalmente, doneremo e consegneremo al reparto pediatrico dell’ospedale Ca Foncello di Treviso.

Per l’occasione i Fioi dea Sud posizioneranno alcune scatole-urna destinate alla raccolta presso i banchetti del materiale ed alcuni “Fioi” passeranno anche tra gli spalti per dar modo a tutti di donare. Ringraziamo fin da subito chi vorrà compiere un gesto semplice ma di gran cuore!

