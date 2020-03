La De ‘ Longhi Treviso Basket alla luce delle disposizioni delle autorità in merito all’emergenza-Coronavirus, proroga fino al 30 marzo la sospensione di ogni attività di allenamento della prima squadra. Detto termine è suscettibile di variazioni in base agli sviluppi delle direttive e delle decisioni in merito alla stagione sportiva di FIP e Lega Basket. #iorestoacasa

FONTE: Uff. Stampa Treviso Basket 2012