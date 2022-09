Treviso-Reggio Emilia, Menetti: “Non sappiamo quanto possiamo dare, occorrerà da subito solidità”

Prima conferenza stampa di Max Menetti in vista dell’esordio in campionato sabato contro la ex Treviso alle 20:30 al PalaVerde.

“Inizia sabato il nostro giro d’Italia formato da 30 tappe, la sorte mi ha destinato un’esordio che solo una regia occulta avrebbe potuto immaginare, contro quella Treviso dove sono stato 4 anni.

L’esordio è un’incognita, nessuno sa cosa possiamo dare , veniamo da 2 gare che non ci sono piaciute mentre prima avevamo fatto una buona pre season.

Servirà in trasferta molta solidità come in tutte le gare, fuori casa molto di più, Treviso ha 2 punte di diamante che sono Sokolowsky e Banks, i quali sono hanno nelle mani molti punti, ma non bisogna dimenticare Jantunen che viene da un buon Europeo e la pattuglia dei giovani italiani che è di discreto valore.”

Per quanto riguarda noi abbiamo recuperato Funderburk che tra problemi di visto ed una indisposizione era rimasto fuori un po, Cinciarini in questo momento è in sala parto per la nascita della sua seconda figlia Virginia, il resto del gruppo sta bene e rimarranno solo fuori i due convalescenti Strautins e Olisevicius, dove quest’ultimo è già rientrato in gruppo da una settimana.”