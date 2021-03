Treviso – Reggio Emilia, le parole di David Logan

Domenica la De’ Longhi torna al Palaverde per affrontare la Reggiana e tra le fila dei padroni di casa farà finalmente il suo esordio Trent Lockett.

Queste le dichiarazioni di David Logan, guardia di TVB, secondo nella classifica marcatori con 19.7 punti a partita:

“L’aspetto fondamentale di questa partita con Reggio sarà giocare con la giusta mentalità e scendere in campo come se non avessimo niente da perdere. Penso che domenica scorsa abbiamo giocato una partita abbastanza buona, ma non siamo riusciti a mettere in campo quello che diceva il coach e non siamo riusciti a trovare la giusta grinta, specie nella seconda parte di gara. Quindi, per questa partita dovremo giocare con tanta energia, con passione e determinazione per tutto il match, giocare sentendo l’importanza della gara. Il nostro atteggiamento sarà la chiave per poter avere l’occasione di portare a casa una vittoria importantissima.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.