Treviso-Reggio Emilia, Martino : “Dobbiamo tornare alla vittoria”

Queste le parole di coach Martino: “Abbiamo lavorato per tutta la settimana sia con la giusta partecipazione che soprattutto con l’intensità necessaria per uscire da questo momento difficile. Ora dovremo essere bravi a conciliare l’esigenza di trovare nuovi equilibri in campo con l’urgenza di conquistare subito la vittoria. Abbiamo bisogno di un successo a Treviso sia per la nostra classifica che per sbloccarci ed avere la fiducia necessaria per affrontare questa ultima parte di stagione. La gara di domani andrà affrontata con massima intensità e concentrazione, sapendo che in questo momento del campionato nessuno ti regala nulla e se vuoi riassaporare il gusto della vittoria devi fare qualcosa di più”

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana