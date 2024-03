By

Queste le parole del tecnico biancorosso Dimitris Priftis alla vigilia della sfida: “Mi aspetto una Treviso arrembante e pronta a lottare, anche trascinata dal suo ambiente. Per questo dobbiamo giocare una gara di grande solidità, partendo dal controllo delle palle perse e dalla presenza a rimbalzo. Il ritmo del match sarà un aspetto fondamentale, non dobbiamo concedere loro canestri facili in contropiede, terreno sul quale possono farci molto male”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana