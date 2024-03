Treviso – Reggio Emilia, Vitucci: “Finalmente ritroviamo il nostro pubblico”

Ad oltre un mese di distanza dall’ultimo match disputato al Palaverde, la Nutribullet Treviso Basket torna tra le mura amiche per affrontare la UNAHOTELS Reggio Emilia sabato 9 marzo alle 20.30, sfida valida per la 22° giornata di campionato. Nel match d’andata disputato al PalaBigi la sfida terminò con la vittoria di Reggio per 90-83 (Galloway 29; Allen 24, Harrison 21).

TVB arriva dalla sconfitta contro i neo-campioni della Coppa Italia di Napoli al PalaBarbuto, un match in cui i padroni di casa hanno dato l’accelerata decisiva negli ultimi minuti di gioco. L’obiettivo non può che essere compiere il passo successivo per conquistare punti importanti in chiave salvezza. La Nutribullet a nove giornate dal termine occupa la 15° posizione in classifica a pari punti con Pesaro, frutto di 6 vittorie e 15 sconfitte.

La Pallacanestro Reggiana invece arriva dalla vittoria in volata su Trento per 77-75, che ha permesso alla squadra allenata da Dimitris Priftis di mantenere la quinta posizione in graduatoria con la GeVi Napoli con 12 vittorie e 9 sconfitte.

ARBITRI: Bartoli, Quarta e Valleriani.

MEDIA: Eurosport 2 e DAZN (previo abbonamento).

EX E PRECEDENTI: due gli ex in casa UNAHOTELS, Matteo Chillo e Lorenzo Uglietti, entrambi protagonisti della promozione in Serie A. Chillo ha indossato la maglia di Treviso Basket dal 2018 al 2022, mentre Uglietti dal 2018 al 2020. Otto invece i precedenti nella massima serie, con la Pallacanestro Reggiana in vantaggio per 5-3 negli scontri diretti.

PROSSIMA PARTITA: doppio turno casalingo per la Nutribullet, perchè domenica 17 marzo alle 20 arriva la Vanoli Cremona. Biglietti ancora disponibili ed acquistabili con le modalità precedentemente elencate.

DICHIARAZIONI COACH FRANK VITUCCI

“Finalmente torniamo a giocare davanti al nostro pubblico dopo due trasferte consecutive e la pausa per la Coppa Italia. Sappiamo quanto sia importante la spinta dei nostri tifosi, abbiamo sentito tutto il loro affetto sia a Trento che a Napoli e ne avremo bisogno anche in questa partita in casa. E’ chiaro che abbiamo assoluta necessità di tornare alla vittoria e, anche se la classifica dice che Reggio è una squadra di fascia medio-alta, noi non possiamo guardare in faccia nessuno. Per il match sabato abbiamo recuperato Andrea Mezzanotte, e vogliamo giocare una partita con un rendimento costante per tutti e quaranta i minuti di gioco, in cui tutti i ragazzi dovranno fare la propria parte con la giusta intensità. Lo sforzo durante la settimana in palestra è evidente, ma sta a noi tradurre l’energia messa negli allenamenti anche sul campo”.

Francesco Maria Cernetti