Treviso-Sassari, Bucchi: “In trasferta dobbiamo ancora fare un passo in avanti”

Coach Bucchi presenta la delicata e importante sfida contro Treviso, in programma domenica alle 19.30 in Veneto.

“Più si va avanti, più le partite diventano importanti, è una squadra altalenante, quando trova il ritmo, può essere molto pericolosa, Treviso ha qualità, ha dei giocatori che hanno talento e potenziale offensivo, un pubblico molto caldo, dobbiamo essere pronti emozionalmente in un match che non sarà semplice”

Snodo definitivo per la salvezza

“Diciamo che questa è una partita fondamentale, tre trasferte nelle prossime quattro prima della sosta, è un momento in cui questo mese sapremo da che parte della classifica staremo, ci giochiamo una fetta delle nostre ambizioni, sappiamo che è un bivio clou del campionato. In trasferta dobbiamo fare ancora un passo in avanti, in casa giochiamo con più sicurezza, dobbiamo essere più pronti e aggressivi”

Come sta la squadra

“Dobbiamo essere bravi ad affrontare una squadra che ci metterà tanta energia, ci tenevamo ad andare avanti, ci dispiace tantissimo, riusciremo a concentrarci ed allenarci al meglio”

Come sta Bendzius?

“Non pensiamo ora che possa rientrare, dopo tanti mesi che sei fuori non puoi essere decisivo, è come tirare la monetina, non possiamo dire che giocherà partite importanti, sette mesi di infortunio sono tanti, sarà sicuro una pedina per la prossima stagione fondamentale, ma non mi faccio molte illusioni per quest’annata, la ripresa sarà dura e delicata, mi auguro che possa”

Cosa serve per fare step in avanti

“Essere più incisivi in trasferta, se vogliamo migliorare la classifica, oltre che vincere in casa, dobbiamo riuscire a strappare dei punti anche in trasferta, diventa importante la continuità e il calendario ci metterà alla prova”

Treviso è squadra che ha cambiato e migliorato in corsa

“Paulicap è il miglior rimbalzista offensivo in campionato, Robinson ha già giocato bene in Italia, Olisevicius è un fattore chiave, oltre 18 punti di media, spero che Brandon Jefferson riesca a trovare il ritmo giusto dopo un mese di inserimento e tante partite ravvicinate. “

