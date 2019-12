Treviso – Sassari, le parole dell’ex David Logan

Dopo il turno di riposo della scorsa settimana, una De’ Longhi incerottata si presenta al doppio turno ravvicinato di fine anno. Stasera al Palaverda arriva il Banco di Sardegna di coach Pozzecco. Ecco le dichiarazione di David Logan, nobile ex della sfida: “Mi aspetto una grande partita contro la mia ex squadra che affronto per la seconda volta da avversario in regular season. Ho sempre bei ricordi della mia esperienza in Sardegna. ma ora gioco per TVB e venerdì vogliamo riscattare la sconfitta dell’ultima partita con una vittoria davanti al nostro pubblico, che come sempre ci spingerà fino alla fine. Loro sono una grande squadra, costruita molto bene con ottimi giocatori sia in quintetto che in panchina. Li ho visti giocare e sono davvero una squadra di talento, ben organizzata, come dimostrato nelle ultime uscite e nell’ultima partita vinta contro la capolista Virtus Bologna dimostrando personalità. Noi ci siamo preparati al meglio in questi giorni, approfittando della sosta per farci trovare pronti sin dal primo minuto; vogliamo dare il massimo e continuare a vincere al Palaverde.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.