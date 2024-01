Treviso-Sassari, Vitucci: “Vogliamo uscire da questa situazione complicata”

Tempo di posticipo per la Nutribullet Treviso Basket, che attende il Banco di Sardegna Sassari al Palaverde domenica alle 19.30, match valido per la seconda giornata del girone di ritorno. Squadra al completo per coach Frank Vitucci, con TVB che si presenta alla sfida di domenica con otto punti, frutto di quattro vittorie e dodici sconfitte, di cui l’ultima in casa della capolista Germani Brescia. La Dinamo Sassari invece si trova a quota 14 punti con sette vittorie e nove sconfitte, reduce dalla netta affermazione casalinga contro Pistoia nell’ultima giornata di campionato e dall’eliminazione a gara-3 dei play-in di Champions League in casa dello Cholet di mercoledì 17.

ARBITRI: Sahin, Borgioni, Noce.

MEDIA: diretta in streaming video su DAZN (previo abbonamento). Aggiornamenti sul risultato ed interviste post partita saranno disponibili sulla pagina Facebook di Treviso Basket.

BIGLIETTERIA: ancora disponibili biglietti per la sfida contro il Banco di Sardegna Sassari sul sito vivaticket.com, sarà possibile acquistare biglietti anche presso le casse del Palaverde, aperte dalle 18 di domenica 21 gennaio.

SPONSOR DAY: lo sponsor di giornata è BiHoliday, per l’occasione verranno presentati il TVB Camp ed il TVB Pro Camp.

PROSSIMA PARTITA AL PALAVERDE: prevendita già attiva per la sfida di lunedì 5 maggio alle 20 contro la Virtus Bologna, per cui è possibile acquistare i biglietti sul sito vivaticket e nei punti vendita fisici vivaticket.

DICHIARAZIONI COACH FRANK VITUCCI:

“Siamo in una situazione complicata da cui vogliamo uscire al più presto, c’è molta voglia di trasformare la frustrazione delle ultime settimane in una prestazione che ci aiuti a tornare alla vittoria. E vogliamo farlo davanti al nostro pubblico, che comprendiamo non possa essere soddisfatto del nostro rendimento ma siamo sicuri che saprà darci la spinta in più che ci serve domenica. Vogliamo tutti tornare sulla retta via, girare la stagione e conquistarci la permanenza nella massima serie, e possiamo farlo solo restando tutti uniti. Sassari è una squadra competitiva, costruita per affrontare il doppio impegno tra campionato e coppa, ordinata nel gioco e arriva da prestazioni importanti, non ultima la vittoria contro Pistoia nell’ultimo turno. Sarà una partita molto dura, ma noi dobbiamo affrontarla con un solo risultato in mente”.

Uff stampa Nutribullet Treviso Basket