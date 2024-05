Treviso-Tortona, De Raffaele: “Dobbiamo ridurre la loro capacità di segnare in campo aperto”

By

Vigilia di ultimo turno di regular season per la Bertram Derthona, impegnata sul campo della Nutribullet Treviso alle ore 18.15. La squadra veneta, con un successo si garantisce l’aritmetica salvezza indipendentemente dai risultati che matureranno sugli altri campi, mentre la formazione allenata da Walter De Raffaele, con i due punti, può ambire – anche in base agli altri risultati di giornata – a raggiungere il settimo posto in griglia playoff.

Proprio il capo allenatore bianconero ha commentato il traguardo raggiunto la settimana scorsa: “Centrare i playoff è stata una piccola impresa e un grande risultato, arrivato grazie alla coralità del gruppo che non è stato toccato nel corso dei mesi. Sono tanti i giocatori cresciuti nella stagione, la qualità dei singoli è stata fondamentale. È stata molto importante anche l’empatia che da subito si è creata con i tifosi, che fanno sacrifici per venire a Casale Monferrato e che non smetterò mai di ringraziare. Il loro supporto è e sarà sempre decisivo”.

Coach Walter De Raffaele ha poi analizzato le qualità di Treviso: “Tecnicamente è una squadra molto difficile da affrontare, sicuramente migliorata ulteriormente con Olisevicius e Robinson. Ha grandissima qualità di realizzazione nei suoi esterni e noi dovremo essere bravi a ridurre la loro capacità di segnare canestri in campo aperto. Con la salvezza che dovranno conquistare in casa, ci aspetta una partita molto dura”.

