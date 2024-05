Treviso-Tortona, Vitucci: “Dobbiamo vincere per i tifosi, per noi e per la città”

Una partita che vale una stagione. La Nutribullet Treviso Basket attende la Bertram Derthona Tortona domenica alle 18.15 in la sfida valida per la 30° ed ultima giornata di regular season della Serie A UnipolSai in un Palaverde che si preannuncia infuocato e pronto a spingere capitan Zanelli e compagni verso la permanenza nella massima serie. Tanti gli intrecci che potrebbero portare alla salvezza, ma non è il momento di fare calcoli, perchè la certezza assoluta deriverebbe solo da una vittoria contro Tortona questa domenica. Ancora una volta, il destino è nelle mani della squadra allenata da Frank Vitucci. Doppia diretta televisiva, in chiaro su DMAX e su DAZN previo abbonamento.

La Nutribullet è reduce dal vitale successo sulla Openjobmetis Varese all’Itelyum Arena per 95-100 grazie ad una grande prova tecnica e di carattere di Osvaldas Olisevicius e compagni, che hanno conquistato due punti fondamentali per tenere alle spalle la VL Pesaro a quaranta minuti dal termine della stagione. Nulla però è ancora deciso, perchè i marchigiani distano solo due punti da TVB, che non ha alcuna intenzione di guardare a cosa succederà sugli altri campi e che solo con una vittoria contro Tortona avrebbe la garanzia di rimanere nella massima serie.

Dal canto suo, la Bertram si presenta ottava in classifica e già qualificata ai playoff in virtù degli scontri diretti con le inseguitrici, ma con la possibilità di migliorare la propria posizione in classifica in caso di arrivo a pari punti con la Dolomiti Energia Trentino. Nell’ultimo match disputato, la squadra allenata da Walter De Raffaele ha lottato alla pari con la Virtus Bologna, cedendo per 77-84 solo nel finale.

ARBITRI: Mazzoni, Baldini e Patti.

MEDIA: DMAX e DAZN (previo abbonamento).

EX E PRECEDENTI: un solo ex, Luca Severini, a Treviso dal 2019 al 2020 prima di passare a Tortona. I precedenti nella massima serie vedono la Nutribullet avanti per 4-1, il più recente nel match d’andata, che ha visto TVB espugnare il PalaFerraris per 68-82 (Ross 14, Obasohan 13; Allen 17, Olisevicius 16, Bowman 14).

SPONSOR DAY: lo sponsor di giornata è DB Group, azienda di Montebelluna che si occupa di logistica, spedizioni internazionali e consulenza doganale.

DICHIARAZIONI FRANK VITUCCI, ALLENATORE NUTRIBULLET TREVISO BASKET:

“Arriviamo da una vittoria fondamentale per il nostro cammino, fin qui complicato, ma ci siamo guadagnati la possibilità di avere il destino tra le nostre mani davanti al pubblico del Palaverde. Dobbiamo vincere per loro, per noi e per la città, senza aspettare i risultati dagli altri campi. La squadra ha vissuto la settimana con la giusta tensione, quella necessaria per arrivare preparati a questo step fondamentale, in cui sappiamo che i nostri tifosi svolgeranno un ruolo importante, come hanno sempre fatto per tutta la stagione, dimostrandoci il loro affetto anche nei momenti più complicati. Arrivare da un risultato positivo come quello ottenuto a Varese aiuta a lavorare con più fiducia, fattore di rilievo per affrontare un avversario di livello come Tortona. La partita di domenica è un evento importante per la squadra, ma ancora di più per la città, per chi ci ha sempre seguito e ha sofferto e gioito con noi durante tutta la stagione. Vediamo di arrivare all’atto finale nel migliore dei modi e chiudere il discorso con le nostre forze”.

Uff Stampa e Comunicazione Treviso Basket