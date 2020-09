Treviso – Trieste, le dichiarazioni di DeWayne Russel

Dopo la sconfitta nella gara inaugura di Mestre contro la Reyer, la De’ Longhi torna a calcare il parquet casalingo del Palaverde, ospitando Trieste per la seconda partita di Supercoppa.

Il nuovo playmaker della De’ Longhi, DeWayne Russell, che per la prima volta scenderà in campo sul parquet del Palaverde di Villorba, presenta così la sfida:

“Non avete idea di quanto io e i miei compagni siamo emozionati per la partita di domani. Sappiamo che probabilmente ci sarà la possibilità di avere un po’ di tifosi al palazzetto, quindi siamo elettrizzati. Ne abbiamo sentito tanto parlare e abbiamo visto anche qualche video, quindi sappiamo bene quanto sia incredibile il vostro tifo. Sono davvero emozionato e – continua Russell – spero che potremo mettere in campo una buona performance, magari coronando il tutto con una bella vittoria! Sarà una bella sfida. Abbiamo lavorato bene e, in ogni caso, sarà una grande emozione poter finalmente vedere il Palaverde!”.

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.