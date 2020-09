Treviso – Trento, le parole di Giovanni Vildera

Domani sera alle 19:00 andrà in scena l’immediata rivincita tra Treviso e Trento.

Ecco le parole di Giovanni Vildera in vista della partita di martedì:

“Siamo consapevoli di aver lottato bene a Trento, raggiungendo anche un bel vantaggio e facendo un gran primo tempo – il secondo quarto in particolare. Siamo anche consapevoli di quello che possiamo fare e che abbiamo fatto per una parte della partita (e avevamo mostrato anche a Venezia). Quindi vogliamo rifarci subito e trovare la prima vittoria della stagione. Poi, il fatto di giocare al Palaverde ci carica, sperando di poter vedere via via sempre più pubblico. Partendo dalle cose buone fatte nelle gare fino a qui vogliamo dare continuità a queste e continuare a lavorare, migliorando quello in cui abbiamo commesso invece più errori.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.