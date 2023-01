Treviso – Trieste, la presentazione di Vicenzutto: “La massima applicazione in difesa presupposto per fare punti al Palaverde”

Riportiamo le dichiarazioni concesse alla stampa dall’aiuto-allenatore Andrea Vicenzutto (Pallacanestro Trieste) alla vigilia della trasferta veneta di Treviso:

“Arriviamo all’ultima giornata del girone di andata dopo una bella vittoria maturata in casa contro Scafati – una vittoria di cui siamo molto contenti; e dopo una settimana di lavoro positiva nella quale la squadra ha dimostrato un’ottima intensità e grande motivazione sia dal punto di vista fisico che da quello mentale, per cercare di recepire nel migliore dei modi i concetti che lo staff tecnico ha cercato di dispensare per affrontare la prossima partita”.

Il braccio destro di Legovich ha analizzato anche la condizione degli avversari: “Per quanto riguarda Treviso, i veneti arrivano da un periodo davvero positivo, nonostante i molti infortuni e la sconfitta con Pesaro nell’ultima giornata. Vittorie come quelle ottenute con Tortona e Venezia sono vittorie che si tramuteranno in punti fondamentali per i biancoazzurri. Ci aspettiamo una squadra che non sarà facile da affrontare sia sul piano dell’entusiasmo che sul piano dell’aggressività. Noi dovremo essere pronti a pareggiare in primis il livello di intensità che proveranno a mettere in campo sul terreno di gioco di casa loro. Treviso è una squadra che ha un bel mix di giocatori esperti e giocatori giovani, molti di questi passati anche per Trieste come Banks, Cooke e Simioni. Iroegbu e Banks sono i due giocatori fondamentali per Treviso, poiché stanno segnando più di 50 punti di media; un dato che parla da solo e fa capire quanto sarà decisivo limitare loro per limitare Treviso. Sarà necessario giocare una partita di grande applicazione difensiva soprattutto contro questi due giocatori ma senza dimenticare gli altri che possono essere e dimostrarsi giocatori altrettanto importanti per loro, partendo dal reparto lunghi, con Jantunen, Sorokas e Cooke, in grado di fornire prestazioni di assoluta solidità”.

Ed ancora Vicenzutto: “Il nostro approccio difensivo sicuramente cambierà rispetto a determinate regole le quali saranno diverse in base alle caratteristiche individuali e non delle due squadre. Treviso ovviamente non è Scafati ma speriamo che l’approccio che abbiamo messo in campo nell’ultima gara non cambi ma, anzi, diventi un vero e proprio punto di partenza per continuare a crescere. Per giocare contro contender rispetto alla nostra posizione in classifica questo è un aspetto dal quale non si può prescindere”.

“Contro Treviso non sarà una partita decisiva, ma è una partita che vogliamo provare a vincere in ogni modo e compiere un ulteriore passo fondamentale per la nostra crescita e per cercare di diventare un po’ più maturi rispetto alla partita precedente. Proveremo quindi in ogni modo a dare ancora una volta il 110% sapendo che saremo seguiti da molti tifosi e questo ci fa enormemente piacere perché, come con Scafati, la tifoseria può essere fondamentale. Speriamo che possa esserlo nuovamente, anche questo sabato, al PalaVerde“.

Fonte: Uff. Stampa Pallacanestro Trieste