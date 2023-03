Treviso – Varese, De Nicolao: “Dovremo essere coesi e intensi”

Le parole di Giovanni De Nicolao in vista di Nutribullet Treviso Basket-Pallacanestro Openjobmetis Varese:

«Arriviamo da una buona prestazione in casa nella quale siamo stati bravi a rimanere nella partita fino alla fine dopo un inizio a favore di una Verona che pure era riuscita ad allungare nel risultato. Il nostro merito è stato quello di non esserci mai disuniti ed essere usciti alla lunga. La settimana di lavoro è andata molto bene; ci siamo allenati duramente per la sfida di domenica contro Treviso, una gara completamente diversa rispetto a quella contro la Scaligera anche se penso che se vogliamo avere la meglio dovremo mettere in campo la stessa energia e la medesima coesione che ci ha permesso di vincere contro Verona. I due ex della gara, Banks e Sorokas, sono tra i giocatori più importanti della Nutribullet: il primo è una macchina da canestri, un giocatore capace di fare canestro in ogni modo. Il secondo, invece, è un giocatore che vive di intensità; dovremo essere bravi a portarlo nelle zone del campo in cui può andare più in difficoltà. Con Paulius mi lega una forte amicizia, ma non abbiamo ancora scommesso nulla; magari chi perde può offrire la cena all’altro dopo la partita».

UFF.STAMPA PALL.VARESE