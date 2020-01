Treviso – Varese, le dichiarazioni di Matteo Chillo

Ultima di andata domenica al Palaverde, a far visita alla De’ Longhi arriva la Openjobmetis Varese. Queste le dichiarazioni di Matteo Chillo, centro di TVB: Matteo Chillo: “La voglia di tornare a vincere ci ha spinto in questa settimana a dare il massimo in allenamento, preparando al meglio la partita di domenica contro Varese. Vogliamo far valere il fattore Palaverde, ma servirà una grande prova difensiva e offensiva per 40 minuti. Dobbiamo farci trovare pronti sin dall’inizio; Varese vorrà riscattare la sconfitta contro Trento provando fino all’ultimo ad accedere alle final Eight di Coppa Italia”.

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.