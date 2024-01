Treviso-Varese, parla Hanlan: “Pronti a lottare”

Le parole di Olivier Hanlan in vista di Nutribullet Treviso Basket-Openjobmetis Varese:



«Arriviamo alla sfida di domani forti due vittorie che per noi, ovviamente, sono state molto importanti. Prima di questa avevamo già avuto qualche buona prestazione senza però riuscire a vincere, ma chiaramente quando riesci ad ottenere due successi di fila hai uno slancio maggiore per le gare successive, a cominciare da quella di domani contro Treviso, una squadra davvero molto forte. Per questo motivo posso dire che siamo pronti. La Nutribullet è in fondo alla classifica, ma nelle ultime cinque partite ha vinto quattro volte giocando molto bene quindi al momento sono una delle squadre più in forma di tutto il campionato. Non possiamo prendere alla leggera l’impegno perché, nonostante veniamo da due vittorie consecutive, si tratta di una gara importante non solo per la nostra classifica ma anche per il prosieguo del nostro campionato. Dovremo essere concentrati fin dall’inizio ed essere pronti a combattere; sappiamo che stanno attraversando un buon momento, ma anche noi siamo migliorati per cui siamo pronti per questa sfida».

Uff stampa Pallacanestro Varese