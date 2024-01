Treviso-Varese, Vitucci: “Riprendere il cammino per non restare troppo indietro”

Nell’anticipo della 15° giornata di Serie A, la Nutribullet Treviso Basket attende Varese al Palaverde sabato 6 gennaio alle 20.30 per chiudere il girone d’andata ed aprire il nuovo anno nel migliore dei modi davanti al proprio pubblico. Dopo la battuta d’arresto contro Pistoia nell’ultima sfida del 2023 che ha posto fine alla striscia di quattro vittorie consecutive in casa TVB, la squadra di Frank Vitucci vuole subito tornare al successo per proseguire nella risalita in classifica. La Openjobmetis Varese si trova nel gruppetto di squadre a quota 10 punti in classifica, due sopra la Nutribullet, ma reduce da due vittorie consecutive in seguito all’arrivo di Nico Mannion, tra cui il 116-93 ai danni di Reggio Emilia nell’ultimo turno.

EX: Due gli ex in campo, entrambi sponda Varese: Davide Moretti, a Treviso dal 2015 al 2017, e James Young, visto in maglia TVB nella prima parte della stagione in corso. In casa Nutribullet due gli ex: coach Frank Vitucci (2012-13) ed il direttore sportivo Simone Giofrè (2011-15).

ARBITRI: Rossi, Grigioni e Capotorti.

MEDIA: diretta in streaming video su DAZN (previo abbonamento) e su Eurosport 1, canale 210 di Sky. Aggiornamenti sul risultato ed interviste post partita saranno disponibili sulla pagina Facebook di Treviso Basket.

BIGLIETTERIA: è ancora possibile acquistare biglietti sia su www.vivaticket.it sia presso le casse del Palaverde, aperte dalle 19 di sabato 6 gennaio.

SPONSOR DAY: al Palaverde si celebrano i 40 anni di Industrial Forniture Moro, sponsor di giornata.

PROSSIMA PARTITA: prevendita attiva dall’8 gennaio alle 10:00 per la prossima sfida interna della Nutribullet, prevista domenica 21 gennaio alle 19.30 contro la Dinamo Sassari al Palaverde.

DICHIARAZIONI COACH FRANK VITUCCI: “Per noi sarebbe importante chiudere il girone d’andata con una vittoria e rimetterci almeno in parte in carreggiata. Purtroppo l’ultima partita ci ha visti interrompere una striscia di vittorie importante, ma dobbiamo assolutamente riprendere il cammino per non restare troppo indietro. La squadra sta bene, escluso qualche normale acciacco, arriviamo da una settimana di buoni allenamenti e ci presentiamo con il giusto spirito e con voglia di riscatto. Varese arriva da due vittorie brillanti e dovremo stare molto attenti e concentrati in difesa, cercando di controllare il ritmo della partita il più possibile, così come in attacco dovremo essere efficaci, sprecando il meno possibile”.

Uff stampa Treviso Basket