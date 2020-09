Treviso – Venezia, Daye prima del derby:”Disciplina e difesa saranno cruciali”

“Affrontare nuovamente una squadra che abbiamo già battuto è sempre difficile perché faranno aggiustamenti per toglierci riferimenti. Dovremo mettere in campo grande intensità per portare a casa l’intera posta e non sarà certo facile. Disciplina e difesa saranno cruciali, la partita è molto importante per noi e per il nostro percorso in Supercoppa. Fare affidamento unicamente sulla nostra conoscenza reciproca sarebbe un errore, i due punti dobbiamo conquistarli”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia