Treviso – Venezia, le parole di capitan Imbrò

Le parole di capitan Matteo Imbrò in vista della gara di domanicontro la Reyer Venezia:

“Sicuramente sarà una partita difficile, perchè sappiamo che la Reyer Venezia è una squadra forte e consolidata. Noi veniamo da una vittoria dove abbiamo acquisito un po’ di morale e di fiducia, sapendo che tutto può dipendere da noi e dal nostro approccio in campo. Quindi, ci stiamo preparando e continueremo a prepararci al meglio per questa gara, cercando di limitare gli errori fatti con Trento e provando a migliorare ancora anche in questa partita.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.