Treviso – Venezia, parla De Raffaele:” Abbiamo l’obbligo di fare una partita diversa rispetto a quella di Bologna”

“È una partita che ha bisogno di poche presentazioni: è un derby, viene in un momento certamente per noi molto delicato e importante sia per un discorso di prosieguo di questo cammino tormentato sia perché sono punti pesanti. Treviso è reduce da due ottime partite, sia la vittoria a Varese che la sconfitta a Trieste, in una partita comunque ben giocata. Sarà una sfida in cui sarà importante impattare il livello di energia che loro riescono a mettere in campo, memori anche delle partite che abbiamo giocato in Supercoppa. E quindi l’impatto che si potrà avere a rimbalzo e la capacità anche di contenere quelle che, a turno, sono le bocche da fuoco di Treviso: mi riferisco soprattutto a Logan, ma anche a Russell e lo stesso Imbrò, che a noi ha fatto sempre molto male. Credo che queste potranno essere le chiavi di una sfida che mi aspetto molto fisica, molto rude, in cui noi abbiamo l’obbligo di fare una partita diversa rispetto a quella di Bologna, perché in quella con Belgrado, nonostante avesse poco peso, per 28’ l’atteggiamento è l’attitudine in campo sono stati sicuramente quelli che sarebbero serviti domenica scorsa”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia