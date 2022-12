Treviso – Verona, Ramagli: “Stabilità, equilibrio e durezza mentale”

La 10^ giornata del campionato di Serie A UnipolSai propone il derby veneto tra NutriBullet Treviso e Tezenis Verona, domenica con palla a due alle ore 18:00.

Una gara che mette di fronte due delle ultime tre formazioni della classifica a quota 4 punti; Verona arriva alla gara dopo le due sconfitte interne consecutive contro Varese e Tortona mentre Treviso, nelle ultime tre giornate, è stata fermata da Napoli, Milano e Scafati.

“E’ una partita molto importante con una diretta concorrente nella nostra zona di classifica in un momento in cui entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per riaprire la confidenza con i due punti che è un aspetto molto importante – ha commentato coach Ramagli nel corso della conferenza stampa di presentazione del match – Noi veniamo da due sconfitte casalinghe quindi abbiamo il desiderio, la voglia e la necessità di muovere la classifica e farlo sul campo di una diretta concorrente è qualcosa che ci dà grande motivazione ma conosciamo le difficoltà della partita. Sono una squadra che hanno tre giocatori perimetrali importanti. Il loro playmaker americano, poi Adrian Banks che è uno dei più prolifici nel nostro campionato negli ultimi anni ed è stato tante volte top scorer nella nostra Lega, e Sokolowski che è un giocatore molto solido, ala piccola di grande conoscenza cestistica e di equilibrio. Poi un pacchetto di lunghi che gli consente di giocare con un assetto più profondo che dà più intensità vicino canestro utilizzando Jantunen, e Derek Cooke, che è il loro giocatore più verticale. Possono altrimenti giocare in maniera più perimetrale con Sorokas che spesso parte dalla panchina per dare una fisionomia diversa alla squadra e Alessandro Simioni, il loro 5 tiratore. Anche da questo punto di vista le due squadre si assomigliano perchè hanno una conformazione del pacchetto lunghi molto simile. Zanelli è un giocatore molto esperto in questo campionato, di impatto dalla panchina assieme ad un gruppo di giocatori più giovani, soprattutto Jurkatamm e Sarto; anche in questo le due squadre si assomigliano molto con tanti giocatori giovani che si alzano dalla panchina e che devono avere impatto per dare profondità ai roster. E’ una partita importante e difficile. Vale per noi e anche per loro, c’è anche una componente emotiva perchè quando si arriva a questo punto del campionato si vuole dare una scossa ad un periodo non facile. Sarà così per noi e per loro. Bisognerà avere stabilità, equilibrio, durezza mentale e consapevolezza nei nostri mezzi per essere competitivi in una partita molto importante, chiaramente non decisiva perchè siamo alla 10^ di campionato e che non vale doppio, tutte le partite mettono in palio due punti. Questi sono però due punti molto pesanti perchè quando giochi contro una diretta concorrente hanno un peso specifico diverso all’interno del campionato”.

Uff. Comunicazione Scaligera Basket Verona