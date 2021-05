Ecco come presenta la decisiva gara 3 Christian Mekowulu, centro di TVB ed MVP di gara 2: “La parte più importante per me é restare mentalmente concentrati e affrontare una partita alla volta. il lavoro é tutt’altro che finito. Come squadra siamo uniti e ci proteggiamo le spalle l’uno con l’altro e tutto quello di cui abbiamo bisogno é sapere di avere la fiducia in tutti i compagni e in quello che abbiamo costruito insieme. Pensiamo a giocare, a dare tutto senza mollare mai, è quello che ci ha portato fin qui ed ora vogliamo continuare così, dare il massimo senza avere rimpianti, siamo pronti e sappiamo cosa fare.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.