Il Tribunale Federale ha applicato la sanzione dell’inibizione al dott. Massimo Zanetti, Presidente del C.d.A. della Virtus Bologna, per mesi 3 e giorni 15, fino al 4 novembre 2022 (artt.2, 42 e 44 RG) per dichiarazioni lesive dell’onore della classe arbitrale in un’intervista e per non aver risposto per due volte alla convocazione del Procuratore Federale.

Ufficio Stampa Fip