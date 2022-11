Trieste-Brescia, Cotelli: “Ripartiamo dalla difesa per esaltarci in attacco”

La presentazione della sfida dell’Allianz Dome è affidata a Matteo Cotelli, assistant coach della Germani Brescia: “Dopo un avvio di stagione complicato, Trieste è una squadra che ha saputo trovare un proprio equilibro, una certa solidità e un’identità definita. Questo è testimoniato in particolare dalle ultime tre partite giocate, nelle quali ha ottenuto due vittorie e una sconfitta, arrivata però dopo una partita consistente giocata a Milano. Il punto di forza della squadra giuliana è la batteria degli esterni, in particolare il trio Davis-Gaines-Bartley, al quale si è appena aggiunto il nuovo acquisto Ruzzier, che porta esperienza in cabina di regia”.

“Ci aspettiamo, dunque, di affrontare una squadra che sarà fortemente motivata a far bene davanti al proprio pubblico – conclude Cotelli -. Dal canto nostro, sappiamo che dobbiamo ripartire dalla difesa, che dovremo cercare di imprimere alla partita un alto livello di fisicità e cercare di limitare il più possibile i loro migliori realizzatori. Ancora una volta, dovremo cercare di mettere in campo una difesa solida e consistente per poi cercare di esaltare il nostro attacco, sia in campo aperto che a difesa schierata”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia