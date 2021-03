Trieste – Cantù, i commenti dei coach a fine gara

Con questa sudatissima vittoria l’Allianz Pallacanestro Trieste registra il ventesimo punto in classifica, rimanendo in piena corsa playoff.

L’allenatore dei triestini – Eugenio Dalmasson – può dunque gioire di una vittoria arrivata nelle azioni finali del match, a conclusione di una gara che ha visto i suoi ragazzi alabardati inseguire gli ospiti canturini per gran parte del match: “come abbiamo previsto, è stata una partita alquanto complicata, che si è decisa negli ultimi istanti della sfida. A questo punto è d’obbligo giocare ogni partita come se si trattasse di una finale: Cantù ha giocato una partita di grande intensità e di gran livello agonistico. Per quanto ci riguarda, siamo stati bravi a non disunirci nei momenti cruciali. Tenendo duro sino alla fine siamo riusciti a portare a casa due punti molto preziosi”.

Viceversa, il coach di Cantù, Piero Bucchi, ha detto che ai suoi giocatori è mancato solamente il cinismo per chiudere la gara, poi persa nel finale: “abbiamo disputato una buona partita, condotta per gran parte del tempo. Alla fine ci è mancato il colpo del ko. Nel complesso abbiamo però fatto una buona gara. Peccato aver sbagliato diversi tiri aperti contro la loro difesa a zona nei minuti finali. Siamo stati bravi a costruirli, ma non altrettanto a segnarli. Torniamo a casa sì con una sconfitta amara, ma anche con tante cose positive, che per noi rappresentano una ulteriore dimostrazione del lavoro che stiamo svolgendo. Occorre continuare su questa strada”.

Fonti: Pall. Trieste e Pall. Cantù