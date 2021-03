Trieste – Cantù, le parole di coach Dalmasson: “Abbiamo i mezzi, ci faremo trovare pronti”

Alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica, il capo-allenatore della squadra triestina, Eugenio Dalmasson, analizza gli avversari: “i giocatori di Cantù hanno grande atletismo, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. Durante la gara dovremo dunque gestire al meglio la transizione difensiva costruendo buoni tiri che ci possano permettere di rientrare bene in difesa, senza subire le ripartenze degli avversari”.

Coach Dalmasson ha avuto modo di sottolineare l’importanza di questa ultima parte di campionato: “in quest’ultima fase tutte le partite sono importantissime, indipendentemente dall’obiettivo di ciascuna squadra. I punti a disposizione pesano eccome, questa è la regola da qui fino a fine stagione. Ogni partita può dare molto, ma può anche togliere altrettanto. Cantù arriva da tre partite gestite da Bucchi, di cui due vinte e una persa di poco contro Venezia – sintomo di una chiara svolta psicologica della squadra canturina”.

Per quanto riguarda il team di Trieste, Dalmasson ha precisato: “noi siamo impegnati a cercare punti importanti concentrandoci una partita alla volta, cercando di trovare in ogni singola gara il modo migliore per superare l’avversario di turno. Contro Cantù dovremo mantenere altissima la concentrazione. Sarà una partita difficile: abbiamo però tutti i mezzi per affrontare gli avversari. Ci faremo trovare pronti”.