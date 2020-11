Trieste comunica un caso di positività da Covid-19 all’interno del gruppo squadra

Trieste, 12 novembre 2020 – Allianz Pallacanestro Trieste comunica la positività al Covid-19 di un membro del team squadra. I test rapidi effettuati in mattinata sugli altri componenti hanno dato tutti esito negativo. L’attività della squadra è stata sospesa in via precauzionale, in attesa di ricevere i risultati dei test molecolari fatti in serata, ed è stata attivata la procedura prevista in questi casi, in accordo con il sistema sanitario.

Seguiranno aggiornamenti.

Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste