Alla vigilia dell’ultima gara della regular season, coach Eugenio Dalmasson fa il punto sulla situazione della sua squadra. Queste le parole pre-partita dell’allenatore che siede sulla panchina triestina: “per noi è un match importante soprattutto per rientrare in ritmo. Per quanto ci riguarda la sfida di domani sarà come la prima dei play-off.

Gli avversari della Fortitudo ci faranno visita all’Allianz Dome con l’obiettivo di proseguire un lavoro che va avanti da mesi, nel quale hanno trovato un loro equilibrio. Credo dunque che la partita avrà anche per loro un significato importante. Si tratta di una squadra esperta, con giocatori che sanno quanto sia importante concludere la stagione con una buona prestazione, per partire poi con il piede giusto nella prossima stagione, aumentando anche le chance di fare un ulteriore passo avanti, sia individualmente che come collettivo. Non mi aspetto affatto una Fortitudo appagata.

Nel nostro spogliatoio è chiara la percezione che si sta avvicinando un appuntamento importante, dove ogni professionista vuole farsi trovare pronto, dimostrandosi al top per dare il meglio di sé. Il nostro compito è adesso anche quello di dare a tutti la possibilità di arrivare al massimo all’appuntamento della post season, dato che giocheremo molte partite ravvicinate e ci sarà bisogno dell’apporto di tutti”.

Fonte: Uff. stampa Pallacanestro Trieste