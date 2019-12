Trieste, Ghiacci blinda Dalmasson: “Con lui troveremo una soluzione”

“Il nostro allenatore è coach Eugenio Dalmasson. Vi è, e vi è sempre stata in questi mesi, la volontà di trovare assieme una soluzione alla attuale posizione in classifica. Questo è il momento per essere concentrati e cercare scelte credibili e di lungo periodo: esse richiedono pazienza e determinazione”.

Lo ha dichiarato oggi il Presidente dell’Allianz Pallacanestro Trieste, Mario Ghiacci, confermando che lo staff, unito, sta lavorando sul mercato.

FONTE: Uff. Stampa Pall. Trieste 2004