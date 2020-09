Trieste, Grazulis ed Henry sottoposti ad esami strumentali

Allianz Pallacanestro Trieste comunica che Andrejs Grazulis e Myke Henry sono stati sottoposti oggi a degli esami strumentali per valutare l’entità di due traumi subiti nella sfida di ieri sera con la Reyer Venezia.

Per Andrejs l’ecografia al quadricipite della gamba destra ha evidenziato segni di una lieve contusione muscolare. Anche la risonanza magnetica al ginocchio sinistro di Myke è risultata confortante non avendo rilevato segni di lesioni. Entrambi sono già al lavoro con lo staff medico della società per tornare al più presto a disposizione di coach Dalmasson.

—

Matteo Zanini

Responsabile Ufficio Stampa